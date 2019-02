Arábia Saudita: Al Taawon de Pedro Emanuel empata em casa do penúltimo

O Al Taawon de Pedro Emanuel foi este sábado travado em casa do Al Ittihad, cedendo empate 0-0 no terreno do penúltimo classificado, que custou a queda de um lugar para o sexto, à 19.ª jornada.A equipa na qual alinha Ricardo Machado, que começou no banco, tem agora 30 pontos, sendo ultrapassada pelo Al Wahda, que tem 31.O campeonato é liderado pelo Al Hilal, com 46 pontos, antiga equipa de Jorge Jesus, que tem mais seis pontos do que o Al Nassr de Rui Vitória.Na ronda anterior, Pedro Emanuel tinha vencido o duelo luso com Rui Vitória, por 3-1 em casa.