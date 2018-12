Arábia Saudita: Al Taawon de Pedro Emanuel soma quarta vitória consecutiva

O Al Taawon, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta sexta-feira por 3-0 o Al Feiha, com um hat trick do camaronês Tawamba Kana, na 13.ª jornada do campeonato de futebol da Arábia Saudita, liderado pelo Al Hilal, de Jorge Jesus.Com Ricardo Machado a titular, o Al Taawon somou a quarta vitória consecutiva na prova e segue na terceira posição, com 24 pontos, a oito do Al Hilal e a cinco do Al Nassr, treinado pelo português Hélder, terceiro colocado, que tem mais um jogo realizado.O Al Taawon venceu o jogo de hoje graças ao 'hat-trick' do camaronês Tawamba Kana, que marcou aos 43, 51 e 77 minutos, deixando o Al Feiha, na 11.ª posição, mais perto da linha de despromoção.