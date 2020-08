Arábia Saudita: Al Taawon de Vítor Campelos soma sexta derrota consecutiva no campeonato

O Al Taawon, orientado pelo português Vítor Campelos, continua em queda livre no campeonato da Arábia Saudita, depois de ter sofrido este domingo a sexta derrota consecutiva, algo que impede a equipa de ter assegurado já a manutenção na prova, a duas jornadas do fim.

Com o central Ricardo Machado no onze, o desaire foi caseiro, frente ao Al Ittifaq, por 1-0, com golo solitário de Abdullah Al Salem, aos 34 minutos.

Nos últimos 10 jogos, a equipa somou apenas um triunfo. Com dois jogos por disputar, o Al Taawon está em 10.º, com 32 pontos, três acima da linha de água e com uma almofada de três equipas abaixo de si, fora da zona de descida.