Arábia Saudita: Al Tai de Pepa soma segunda vitória seguida

O Al Tai, orientado pelo treinador português Pepa, alcançou o segundo triunfo consecutivo no campeonato da Arábia Saudita. O jogo com o Al Raed, referente à sétima jornada, contou com os dois golos logo na primeira parte da partida disputada em Buraidah.Mbenza (18') e Sayoud (36') apontaram os golos para formação do antigo técnico do V. Guimarães que voltou a triunfar depois de batido o Al Khaleej (3-0) na última semana.A equipa de Pepa teve ainda de lutar contra a adversidade face à expulsão de Abdulaziz Al Harabi aos 45 minutos, aguentando o 2-0 até final.Assim, o Al Tai figura, à condição, no segundo lugar da classificação, com 15 pontos em sete rondas, estando a quatro do líder Al Shabab.