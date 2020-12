Arábia Saudita: Al Wehda, de Ivo Vieira, eliminado nos 'oitavos' da Taça do Rei

O Al Wehda perdeu esta quinta-feira por 3-0 com o Al Ittihad, nos oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ficando a formação treinada pelo português Ivo Vieira afastada da competição, que só venceu uma vez.

O avançado sérvio Aleksandar Prijovic esteve em destaque ao bisar, aos 48 e aos 49 minutos, tendo marcado o primeiro golo da marca dos onze metros.

Depois, aos 71, um autogolo de Pedro Henrique, brasileiro que jogou seis anos no Vitória de Guimarães, fechou o marcador nos 3-0 e afastou o Al Wehda, que contou com Hernâni (ex-FC Porto) no relvado - foi lançado aos 56 minutos, da prova saudita.