O Al Nassr entrou ontem em campo a 6 pontos do líder Al Ittihad mas a situação poderia ter sido diferente se Aaron Boupendza tivesse marcado o penálti que colocaria o Al Shabab a vencer a equipa de Nuno Espírito Santo no jogo de quinta-feira. O antigo avançado do Feirense – jogou em Portugal em 2019/20 – não só falhou o remate aos 89’ como o rival acabaria por ganhar a partida com um golo de penálti aos... 90’+16! E isso acabou por valer ao jogador gabonês de 26 anos inúmeros insultos nas redes sociais, muitos deles de índole racista, como o próprio denunciou ontem."Eu cometi um erro. Eu sei disso e assumo total responsabilidade por isso. Não estou à procura de desculpas. Mas é normal receber essas mensagens? Eu adoro este clube, dou tudo de mim. Umas vezes nós brilhamos, outras caímos. Isso é vida, isso é o desporto. Mas nada justifica o racismo. Nunca", escreveu Boupendza no Twitter.