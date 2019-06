Arábia Saudita: Carlos Pires ruma ao Al-Fayha

Carlos Pires vai viver a sua segunda experiência no estrangeiro ao serviço do Al-Fayha, clube da Arábia Saudita que, na próxima temporada, será orientado por Jorge Simão. O treinador de guarda-redes, natural de Chaves, foi convidado pelo ex-técnico do Boavista para rumar ao Médio Oriente, proposta que lhe agradou.Recorde-se que Carlos Pires havia deixado o Chaves no decorrer desta época para seguir para os chineses do Dalian Yifang com Leonardo Jardim, mas o negócio abortou e o técnico de guarda-redes ficou sem clube.Lá fora, Pires, de 50 anos, representou o Olympiacos, em 2012/13, enquanto, em Portugal, para além de oito temporadas no ‘seu’ Chaves, também defendeu as cores de Vila Real, Montalegre, Beira-Mar e Sp.Braga, numa carreira de quase duas décadas.