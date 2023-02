Arábia Saudita: Cristiano Ronaldo procura golo e liderança

Cristiano Ronaldo vai esta tarde (a partir das 15 horas) à procura do primeiro golo oficial com a camisola do Al Nassr, que visita o Al Fateh em jogo respeitante à 15ª jornada do campeonato. CR7 contabiliza dois jogos pelo vice-líder da liga, que totaliza menos um ponto (34/33) do que o guia Al Shabab. Isto significa que em caso de vitória o Al Nassr saltará para o trono na Arábia Saudita. O craque português não pára e ontem visitou a equipa feminina do Al Nassr, tendo deixado um incentivo para o próximo jogo. "Boa sorte, tudo de bom para vocês. Continuem em frente", atirou o internacional lusitano após posar com o plantel.

O Al Khaleej de Pedro Emanuel perdeu (0-2) na visita ao terreno do Abha, encontrando-se na 14ª posição, ou seja, em plena zona de despromoção.