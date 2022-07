Arábia Saudita: Filipe Gouveia é o novo treinador do Al-Hazm

Filipe Gouveia é o novo treinador do Al-Hazm, da 2ª liga da Arábia Saudita. O técnico português, de 49 anos, vai orientar o emblema que terminou no 16º e último posto no principal campeonato saudita.Trata-se de um regresso de Gouveia a um país que bem conhece. Entre 2019 e 2021, esteve ao serviço de Al-Jabalain e Al-Taawon.Na última época, o treinador luso comandou o Vilafranquense à melhor classificação de sempre do clube de Vila Franca de Xira na Liga Sabseg: um 12º lugar.