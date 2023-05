Arábia Saudita: João Pedro Barreto é o novo treinador do Al-Tai

João Pedro Barreto é o novo treinador do Al-Tai, da Arábia Saudita, substituindo no cargo o romeno Mirel Radoi, demitido na quarta-feira, após a derrota caseira (0-2) com o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O técnico português, de 45 anos, que comandava a equipa de sub-17 do emblema de Ha'il, já dirigiu o treino desta quinta-feira e vai sentar-se no banco de suplentes no encontro do segunda-feira no terreno do Al Taawon.A equipa de Alfa Semedo (ex- Benfica) e Dener (ex-Portimonense) ocupa a 7ª posição da liga saudita, com 34 pontos, e vai já no terceiro treinador da época. João Pedro Barreto sucede a Mirel Radoi, que substituíra o português Pepa, que iniciara a temporada.