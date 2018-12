Arábia Saudita: Jorge Jesus travado por Hélder Cristóvão

Carrillo deu cotovelada a adversário e acabou expulso pelo VAR Carrillo deu cotovelada a adversário e acabou expulso pelo VAR

O Al Hilal, equipa comandada por Jorge Jesus, somou este sábado o segundo empate consecutivo na Liga da Arábia Saudita, ao não passar de uma igualdade a dois golos diante do Al Nassr, num duelo que colocou frente a frente Jesus e Hélder Cristóvão, técnicos portugueses que comandam o primeiro e o segundo colocados do campeonato.Com vantagem de 3 pontos à partida, o Al Hilal entrou a todo o gás e antes dos 20 minutos já vencia por 2-0, graças aos golos do avançado francês Bafetimbi Gomis (3' e 18'). Tudo parecia resolvido, até que no espaço de cinco minutos, entre os 73' e os 78', o Al Nassr alcançou a igualdade, graças aos golos de Giuliano e Hamdallah, respetivamente, fixando o resultado final da contenda, que antes do final teve ainda a expulsão de André Carrillo, aos 90'+7.Com este resultado, as duas equipas continuam separadas por 3 pontos, com Jesus a ter vantagem sobre Hélder, dois técnicos que curiosamente trabalharam juntos no Benfica: o primeiro na equipa principal e o segundo na formação secundária.