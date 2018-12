Arábia Saudita: Leonardo Jardim ainda não decidiu

Leonardo Jardim segue reticente em aceitar o convite do Al-Nassr. O técnico português viajou no passado fim de semana para a Arábia Saudita, onde assistiu à derrota frente ao Al Wehda por 2-1 e continua a avaliar a proposta do clube, 2º classificado, logo atrás do Al Hilal de Jorge Jesus.O Al-Nassr, que tem como diretor desportivo Hélder Cristóvão, anterior técnico do Benfica B, oferece 2,5 milhões de euros a Jardim por um vínculo até junho, mais 4 milhões líquidos por um contrato de mais uma temporada. Caso aceite, entretanto, o ex-técnico do Monaco poderá estrear-se frente a Jesus, no sábado.