Arábia Saudita: Nuno Espírito Santo apurado e Pepa eliminado da King Cup

Sortes diferentes para os treinadores portugueses nos oitavos de final da King Cup. O Al Ittihad de Nuno Espírito Santo qualificou-se para a fase seguinte ao superar (4-3 nos penáltis após o 1-1) o Al Shabab. NES concedeu a titularidade a Hélder Costa, tendo Banega falhado o derradeiro penálti a favor do Al Shabab no desempate. O Al Ittihad irá enfrentar nos quartos de final o Al Feiha.

O Al Tai de Pepa caiu (6-7 nos penáltis após o 2-2) aos pés do Al Fateh. Alfa Semedo foi um dos titulares na equipa do técnico luso, tendo feito a assistência para o primeiro golo. No desempate converteu o penálti que lhe calhou na rifa, não sendo por ele que a equipa tombou.