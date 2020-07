Arábia Saudita: Pedro Caixinha assina por duas épocas com o Al Shabab

O Al Shabab, emblema saudita que ocupa o 8º lugar do campeonato, oficializou a chegada de Pedro Caixinha. O treinador português, de 49 anos, vai assinar contrato válido por duas temporadas.



Segundo o emblema de Riade, o técnico que orientou os mexicanos do Cruz Azul nas últimas três épocas chega no próximo domingo para assinar o vinculo e começar a trabalhar com a nova equipa.



Depois da interrupção devido à Covid-19, a liga saudita regressa no início de agosto.



Com 22 jogos disputados, o Al Shabab está a 20 pontos do líder Al Hilal.





El Club del #AlShabab ha firmado oficialmente con el entrenador portugués Pedro Caichinha para dirigir el primer equipo de fútbol durante dos temporadas.#ShababFC pic.twitter.com/00rN7344Rs — Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) July 19, 2020