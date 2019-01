Arábia Saudita: Pedro Emanuel junta-se a Jorge Jesus e Rui Vitória nos 'oitavos' da Taça

O Al Taawon, treinado pelo português Pedro Emanuel, qualificou-se esta sexta-feira para os oitavos-de-final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao golear em casa o Al Nahdha, do escalão secundário, por 6-0.O Al Taawon, sexto classificado da primeira divisão, que ao intervalo vencia já por 4-0, juntou-se nos oitavos-de-final, entre outros, ao Al Hilal, treinado pelo compatriota Jorge Jesus, e ao Al Nassr, que é orientado por Rui Vitória.O brasileiro Nildo Petrolina e o cabo-verdiano Héldon, dois jogadores que já passaram pelo futebol português, abriram e fecharam a contagem para o Al Taawon, equipa da faz também parte o português Ricardo Machado.Na quarta-feira, perante o Hajer, da segunda divisão, o Al Hilal garantiu a passagem com dois golos do francês Gomis e um do brasileiro Carlos Eduardo, ex-jogador do FC Porto e do Estoril, impondo-se por 3-0.No dia anterior, o Al Nassr, na estreia de Rui Vitória, goleou o Al Ansar por 5-0, enquanto o Ohod, do português Paulo Alves, foi batido pelo Al Taqdom, por 2-0.