Arábia Saudita: Rui Vitória estreia-se com goleada

Rui Vitória começou a sua aventura no futebol da Arábia Saudita da melhor forma, ao guiar o Al Nassr a uma goleada por 5-0 diante do Al Ansar, em partida dos 16-avos-de-final da Taça do Rei.Diante de uma equipa do segundo escalão, o conjunto orientado pelo antigo treinador do Benfica triunfou numa partida onde a grande figura foi Abderrazzak Hamedallah, autor de quatro golos (5', 7', 84' e 86'), tendo Giuliano (74') feito o outro golo.Conseguida esta estreia vitoriosa, Rui Vitória vai orientar Al Nassr pela primeira vez no campeonato no domingo, quando enfrentar o Ohod, atual último colocado da tabela.