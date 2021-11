Arábia Saudita: Treinador Paulo Gomes vai orientar o Khaleej Club

Paulo Gomes foi anunciado como treinador pelo Khaleej Club, atual líder da segunda divisão do campeonato da Arábia Saudita. O técnico português, de 46 anos, teve como último trabalho comandar o Najran SC, também do segundo escalão da Arábia Saudita."Estou muito feliz por entrar na família Khaleej Club. Neste momento o clube é líder da segunda liga. No entanto, todos sabemos que o campeonato é muito longo e temos muito trabalho pela frente", reiterou o treinador que sucede a Sameer Hilal no cargo em declarações à assessoria de imprensa.O Khaleej Club é o atual líder da segunda divisão da Arábia Saudita. Após 12 jornadas disputadas, a equipa agora orientada pelo português soma 22 pontos, a mesma pontuação do vicelíder, Al Adalh. A estreia está agendada para esta terça-feira no recinto do Ohod.Além do Khaleej Club e Najran, Paulo Gomes conta também passagens pelo Al-Wehda, como coordenador da formação. Antes, cumpriu toda a carreira de treinador no Luxemburgo ao serviço de Muhlenbach, Oberkorn, Sandweiler, CS Pétange, Hamm Benfica, Avenir e Mondorf-les-Bains.