Arbitragem de luto: ex-juiz uruguaio assassinado à porta de casa

Andrés Pollero, membro do corpo de arbitragem da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), foi assassinado, domingo, à porta de casa num violento assalto.





Com 42 anos, Andrés Pollero foi vítima de um roubo à porta de casa, no qual perdeu a vida, confirmou Ignacio Alonso, presidente da associação de arbitragem do Uruguai.Segundo fontes policiais, cerca das 18h30 de domingo, no bairro de Sayago, alguns vizinhos de Pollero ouviram tiros, seguindo-se depois a fuga dos criminosos no carro roubado."Indignação e uma tremenda dor invadem-nos perante o assassinato brutal de Andrés Pollero, membro do órgão de arbitragem da nossa AUF. Expressamos as nossas condolências e solidariedade com a família e amigos. A família do futebol está de luto", referiu Ignacio Alonso na sua conta de Twitter.