Árbitro agredido revela ameaça do presidente do Ankaragücü: «Vou-te matar»

O árbitro turco agredido pelo presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, depois do jogo com o Rizespor, prestou depoimento no hospital e revelou, segundo a imprensa do país, que foi ameaçado de morte. Halil Umut Meler foi atingido por um soco na cara, o que lhe provocou a fratura de um osso na face, tendo sido depois pontapeado por várias pessoas quando se encontrava caído no chão."O Faruk Koca deu-me um soco por baixo do olho esquerdo e caí no chão. Depois, várias pessoas pontapearam-me na cara e em outras partes do corpo, muitas vezes. Faruk Koca disse 'vou acabar contigo', 'vou-te matar'", explicou o árbitro, que apresentou queixa contra o presidente do Ankaragücü e várias pessoas.Faruk Koca e mais dois indivíduos foram detidos esta manhã, depois de a federação ter decidido suspender todas as ligas do país após o sucedido.As imagens correram Mundo e o 'ataque' foi globalmente condenado. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, falou com juiz ao telefone e deixou uma mensagem nas redes sociais. "Condeno o ataque ao árbitro Halil Umut Meler após o jogo Ankaragücü-Çaykur Rizespor e desejo-lhe uma rápida recuperação. Desporto significa paz e fraternidade. O desporto é incompatível com a violência. Nunca permitiremos que a violência aconteça nos desportos turcos."A FIFA, através do presidente, Gianni Infantino, também lamentou e condenou o sucedido. "Estes comportamentos não podem ter lugar no futebol. Árbitros, jogadores, adeptos e funcionários têm de estar seguros para desfrutarem do jogo. Apelo às autoridades competentes que garantam que a segurança é implementada e respeitada a todos os níveis."