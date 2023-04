Árbitro agride jogador com joelhada no México

#Deportes #Insólito El árbitro mexicano Fernando Hernández le metió un rodillazo al jugador de León, Lucas Romero.



Sucedió en el estadio Azteca durante el partido entre el América y León.



Normalmente são os árbitros a lidarem com a revolta dos jogadores, mas na madrugada de ontem assistiu-se a uma inversão dos papeis no futebol mexicano. Tudo isto para dizer que a receção do América ao León, a contar para a 13ª ronda do Torneio Clausura (1ª divisão), ficou marcada pela agressão do juiz Fernando Hernández a um jogador.Tudo aconteceu aos 63 minutos, aquando do golo da equipa da casa. Por considerarem que uma houve uma mão na bola no decorrer da jogada, os jogadores do Léon rodearam o árbitro e pediram-lhe que fosse ver as imagens do VAR. Nesse momento, como mostram as imagens da transmissão, Fernando Hernández mordeu os lábios e acabou por agredir Lucas Romero com uma joelhada."Que nos respeitem como nós os respeitamos a eles, porque eles são a autoridade", disse o médio argentino, no final do jogo, que acabou empatado a dois golos. A Comissão de Arbitragem mexicana já informou que vai abrir um processo de investigação sobre o sucedido no Estádio Azteca.