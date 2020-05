Árbitro de Liga dos Campeões detido por ligações à prostituição, tráfico de armas e drogas

Diretamente da Croácia chega-nos, esta sexta-feira, a notícia de que Slavko Vincic, um árbitro esloveno que apitava jogos de competições europeias, como a Liga dos Campeões e Liga Europa, foi detido por alegado envolvimento com uma rede de prostituição, tendo sido ainda associado a tráfico de armas e drogas.

De acordo com a informação veiculada pelo diário croata '24Sata', o juiz foi encontrado no interior de uma cabana em Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, juntamente com mais nove mulheres e 26 homens, tendo a polícia confiscado ainda, durante a operação, cocaína e armas.

Slavko Vincic estava envolvido numa investigação policial que tinha como principal alvo Tijana Maksimovic, mulher acusada de prostituição e proxenetismo.



O árbitro, recorde-se, apitou esta temporada três encontros da Liga dos Campeões, entre eles, por exemplo, a partida entre Genk e Liverpool, na Luminus Arena, que terminou com goleada (1-4) favorável ao conjunto inglês.