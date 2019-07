Árbitro do Argentina-Brasil rompe o silêncio: das críticas ao VAR às declarações de Messi

Os melhores memes da eliminação da Argentina: Messi é o mais 'castigado'



O Argentina-Brasil ( 0-2 ) das meias-finais da Copa América ganha pela seleção canarinha continua a dar que falar. O árbitro Roddy Zambrano quebrou agora o silêncio, reconhecendo que podia ter ajuizado alguns lances polémicos de outra forma se o VAR tivesse desempenhado melhor o seu papel."Otamendi também entra em choque. O VAR analisou, considerou que era 50/50, e não me chamou para ver a jogada, não considerou falta clara", lamentou.No final do encontro, Messi mostrou-se indignado com a arbitragem do duelo entre Argentina e Brasil, pedindo mesmo à Conmebol para intervir. "Tentámos tudo mas inclinaram o campo", disse.Sobre as críticas de Messi, Roddy Zambrano referiu: "Limita-se a jogar e nunca tive problemas com ele mas na verdade surpreenderam-me as declarações que fez logo após o jogo mas cada um tem a sua opinião".