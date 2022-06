Árbitro morto à pancada por jogadores e adeptos em El Salvador

??| La Federación Salvadoreña de Fútbol lamenta el fallecimiento del árbitro José Arnoldo Amaya. pic.twitter.com/gVscusks93 — FESFUT (@fesfut_sv) June 13, 2022

A Federação Salvadorenha de Futebol emitiu um comunicado a lamentar a morte do árbitro José Arnoldo Amaya, no fim de semana, na sequência de agressões sofridas em campo, durante um jogo amador.Segundo a federação, o juiz, de 63 anos, foi agredido por "pseudo-adeptos e jogadores", mas a imprensa do país fala em agressões de um jogador, que teria sido expulso pelo árbitro durante a partida."Como federação repudiamos todos os atos de violência que estão a surgir em diferentes cenários desportivos do país", pode ler-se no comunicado.As agressões causaram uma hemorragia interna e o árbitro acabou por morrer no hospital, para onde foi transportado de urgência depois do sucedido em campo.