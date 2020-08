Árbitro russo deve ser irradiado por falhar no teste do polígrafo após jogo polémico

Continua a dar que falar o polémico duelo entre Spartak Moscovo e Sochi, da primeira jornada da Liga russa, que na altura levou mesmo o emblema da capital a ameaçar retirar-se do campeonato. Agora, segundo o 'Sport Express', o árbitro destacado para o VAR corre o sério risco de ser afastado para sempre, isto depois de ter falhado no teste do polígrafo a que se submeteu na sequência dessa partida.





Juiz FIFA de 2011, o árbitro em causa é Aleksey Eskov, o elemento encarregue de auxiliar o juiz principal Vasily Kazartsev e que nessa partida foi destaque por ter dado luz verde para um penálti bastante duvidoso em cima dos 90 minutos.Aliás, o próprio Kazartsev também tinha já sido submetido ao mesmo teste e, ao contrário de Eskov, não falhou, mas mesmo assim foi suspenso de forma indefinida.