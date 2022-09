Árbitro sérvio irradiado depois de usar imagens de telemóvel de adepto para reverter decisão

Stefan Lazovic, árbitro sérvio, foi banido permanentemente de dirigir jogos de futebol depois de ter sido apanhado a usar o telemóvel de um adepto para reverter uma decisão durante uma partida, nas divisões inferiores desse país.Lazovic, que inicialmente tinha invalidado um golo por considerar que o marcador do mesmo se encontrava em posição irregular, voltou atrás após observar as imagens mostradas por um adepto na bancada, algo que levou a federação a castigá-lo. Refira-se que foram várias as páginas que já mostraram apoio ao árbitro nas redes sociais, considerando a punição "demasiado rigorosa"."Como é possível não existir um castigo para as demais autoridades responsáveis? Como foi permitido que a partida fosse realizada sem haver um árbitro assistente? Quem é o responsável? No final das contas, o facto de ele ter visto o vídeo e alterado a sua decisão, só mostra que queria que as coisas fossem justas. Admitiu e corrigiu o seu erro", escreveu a página 'ftbl.serbia' no Instagram, numa publicação que contou com o apoio de Nemanja Matic, antigo médio do Benfica.