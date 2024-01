Árbitro 'trocou-se' todo: Arábia Saudita venceu com golo aos 90'+5 num filme surreal

Os minutos finais do encontro entre Arábia Saudita e Omã, a contar para a Taça Asiática, ficou marcado por um momento... digno dos apanhados. Com o jogo empatado (1-1) aos 90'+5, a Arábia Saudita chegou ao 2-1 com um cabeceamento de Al Bulayhi. Num primeiro momento, o árbitro assinalou fora de jogo, com o auxílio do VAR, uma decisão que foi prontamente contestada pelos jogadores sauditas. No momento de fazer a sinalética, o juiz da partida levanta o braço, como que marcando fora de jogo e corrige de seguida, apontando neste segundo momento para a marca do meio-campo. Os jogadores das duas seleções ficaram com a imagem do árbitro de braço levantado na cabeça e prosseguiram com o jogo. Até que o árbitro é obrigado a corrigir a sua própria indicação e dá golo à Arábia Saudita, que viria a vencer a partida de forma muito dramática.