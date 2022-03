Árbitro ucraniano trabalha agora como neurocirurgião num hospital militar no país-natal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dmytro Kubryak era árbitro até ao começo da guerra mas agora enveredou pela primeira profissão e a tempo inteiro: ser neurocirurgião. O juiz ucraniano, de 33 anos, encontra-se a operar numa unidade em Dnipro, um facto relevado pelo líder da federação do país ocupado pela Rússia."Depois da vitória [na guerra], o Dmytro pode voltar ao futebol, algo que admitiu numa conversa que tive com ele. Tenho a certeza de que o seu regresso será uma honra para a equipa do Comité de Árbitros da Federação Ucraniana de Futebol! A sua experiência salva diariamente a vida e a saúde de muitos militares e civis feridos pelas bombas, granadas e balas russas. Desejo ao Dmitry saúde e uma rápida recuperação a todos os seus pacientes! Glória aos heróis! Glória à Ucrânia!", escreveu o presidente da federação ucraniana Andriy Pavelko.