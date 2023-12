Árbitros na Turquia aceitam regresso

Os árbitros da 1ª liga turca aceitaram regressar à atividade de forma a permitir a retoma do campeonato já esta terça-feira. A decisão foi ontem comunicada depois de uma reunião com o presidente da federação, Mehmet Büyükeksi, e do pedido de "normalização" feito por Halil Umut Meler, juiz agredido a 11 de dezembro pelo presidente do Ankaragücü, Faruk Koca.





Em comunicado, os árbitros assinalaram que a federação se comprometeu a atuar com vista à melhoria das condições de segurança e ao endurecimento das medidas disciplinares. "Perante o rápido e exemplar castigo aos agressores - Faruk Koka foi banido do futebol -, a melhoria do estado de saúde de Umut Meler e a produtiva reunião com o presidente da federação decidimos voltar para que o futebol volta ao normal", lê-se.

Umut Meler emitiu também uma nota a pedir uma "punição exemplar na Justiça" para os agressores: "Que sirva de elemento dissuasor da violência no desporto e na sociedade."