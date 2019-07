Árbitros vão explicar decisões na Holanda

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) vai começar a explicar exatamente aquilo que está a ser analisado pelo vídeo-árbitro nos estádios do seu país. Os testes vão começar já na Supertaça de amanhã, entre Ajax e PSV, com os ecrãs gigantes a receberem uma mensagem ‘lançada’ pelo vídeo-árbitro assistente em que se poderá ler, por exemplo, ‘possível penálti por mão na bola’ ou ‘possível cartão vermelho’.

Ainda assim, a KNVB não quer ficar por aqui e há uma outra inovação que pretende começar a ‘ensaiar’ a partir dos quartos-de-final da Taça da Holanda. Trata-se de repetir o modelo do futebol americano e do râguebi, com um árbitro a explicar as decisões aos adeptos no estádio, de forma a que também seja audível na transmissão televisiva. "Depois de fazermos uma avaliação, vamos decidir se esse método de comunicação será introduzido de forma mais expansiva na Liga e na Taça", informou fonte da KNVB ao jornal holandês ‘De Telegraaf’.