Arda Turan assume problema com o peso: «Faço dieta e paro dez dias depois»

Arda Turan está numa fase complicada da carreira que o próprio já assumiu . O jogador que brilhou no Atlético Madrid e também passou, por exemplo, pelo Barcelona debate-se com um problema de peso que garantiu não conseguir controlar."Há anos que tenho problemas para dormir, não consigo dormir bem. É verdade que não me cuidei bem nos últimos anos, mas por razões psicológicas Houve alturas em que não estava bem mentalmente. Faço dieta e paro dez dias depois. Começo a trabalhar e desisto logo. Não culpo ninguém, mas o clima que se vive na Turquia desencoraja-me. Cuidei-me melhor em Espanha porque senti-me muito mais livre. Não há nada melhor do que me sentir livre, vejo a minha aventura em Espanha como uma história completa, diverti-me muitos dias e sinto falta disso", reiterou em resposta a perguntas num colóquio levado a cabo numa universidade de Istambul.Esta temporada, Turan, de 35 anos, conta 12 jogos oficiais pelo Galatasaray.