Arda Turan condenado a dois anos e oito meses de prisão

O futebolista turco Arda Turan, médio do Basaksehir, foi esta quarta-feira condenado a dois anos e oito meses de prisão, com pena suspensa, por ter disparado num hospital uma arma para a qual não tinha autorização legal.





O internacional turco, que já representou o Atlético Madrid e o Barcelona, não terá que cumprir prisão efetiva por ter aceitado a sentença sem recorrer, mas, para isso, está também obrigado a não cometer qualquer delito nos próximos cinco anos.Turan, colega do defesa português Miguel Vieira no Basaksehir, foi condenado por disparado uma arma contra o chão do hospital em que estava a ser assistido o cantor popular Berkan Sahin, que o jogador tinha agredido momentos antes numa discoteca.