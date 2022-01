Arda Turan: «Houve semanas em que tive dificuldades para me manter em pé...»

Causou sensação nas redes sociais uma foto de Arda Turan, na qual se podia perceber alguma falta de forma por parte do jogador do Galatasaray, e ao que parece todo o destaque dado a esse momento não agradou ao internacional turco. Nas redes sociais, Turan fala numa foto captada num "ângulo diferente" e lembra todas as dificuldades que teve para superar a grave lesão sofrida em agosto, que o deixou fora dos relvados durante quase cinco meses. Houve também uma palavra ao momento do Gala, com um 12.º posto na tabela à 20.ª jornada, já a 22 pontos do líderTrabzonspor."Estamos a passar por dias difíceis aos quais não estamos habituados. E mesmo estando muito triste, creio que é hora de partilhar algumas coisas. Sempre fui muito emotivo em relação ao Galatasaray, mas vejo que ainda é difícil mudar algumas ideias. Mesmo quando éramos líderes na época passada, de acordo com algumas pessoas eu era sempre o 'travão'. Sempre fui um jogador que tentou refletir a mentalidade das grandes equipas, de controlar a bola, a mentalidade de alguém que durante a sua carreira lutou por títulos em quase todas as épocas, qualquer que fosse a equipa. Sei que é impossível mudar essas mentalidades. Mas quero lembrar toda a gente uma vez mais que não me assusto ou fujo das coisas", começou por escrever o interncional turco de 34 anos, passando depois para a parte da sua lesão e da foto em causa."Enquanto jogava pelo Galatasaray, lesionei-me e tive de ser operado. Foi uma lesão capaz de terminar uma carreira, da qual foi difícil de recuperar. Houve dias em que tinha o pé engessado, semanas em que tive dificuldades para me manter em pé, meses em que não consegui correr direito. Trabalhei duro, dia e noite, para voltar. Vendo-nos tão atrás na tabela, assim que percebi que podia tolerar a dor entrei para o relvado para ajudar os meus colegas e o meu clube, com a permissão da equipa médica e do treinador. Foi o resultado de todos os sacrifícios feitos em meses, o meu grande esforço e de quem trabalha comigo. Não é sensacionalismo gratuito pegar numa fotografia captada de um ângulo diferente? Não. Eu vou lembrar toda a gente que não é assim e, tal como em tudo na minha carreira, vou trabalhar duro. Não vou hesitar em lutar pelo Galatasaray. Estarei sempre lá para ajudar sempre que for necessário. E nunca vou desistir.