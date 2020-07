Arda Turan volta ao Galatasaray mas só recebe quando jogar

Arda Turan pode estar muito próximo de voltar ao 'seu' Galatasaray. De acordo com o jornal 'AS', o médio de 33 anos, que no mês de junho viu o seu vínculo com o Barcelona chegara ao final, já terá assinado um pré-contrato com a equipa de Istambul, o qual está 'construído' de uma forma peculiar, já que o internacional turco não terá um vencimento fixo, mas sim receberá por cada partida realizada.





Assim, segundo o 'AS', o ex-jogador do Barcelona irá ganhar 25790€ por cada partida disputada pelo Galatasaray, tendo depois uma outra cláusula que lhe permite receber 500 mil euros caso o clube seja campeão nacional. Este vínculo, refira-se, é válido por uma temporada com mais uma de opção.