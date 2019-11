Argélia: Chaló já conhece adversários da fase de grupos da CAF

Francisco Chaló já conhece os adversários que vai defrontar na fase de grupos da CAF. O Paradou AC ficou no Grupo D e terá pela frente o FC San Pedro (Costa do Marfim), o Hassania US Agadir (Marrocos) e o Enyimba FC (Nigeria). A 1.ª jornada tem lugar já no dia 1 de dezembro e o emblema da Argélia treinado pelo português desloca-se ao terreno do FC San Pedro.





Recorde-se que o Paradou AC nunca tinha participado na CAF. O histórico 3.º lugar alcançado na temporada transata por Francisco Chaló abriu as portas da maior competição de clubes do futebol africano e os bons resultados prosseguiram em 2019/20.Nas eliminatórias de acesso à fase de grupos, o técnico português bateu o pé ao CI Kamsar (Guiné Conacri), ao super favorito Sfaxien (Tunísia) e, mais recentemente, o Kampala Capital City (Uganda).