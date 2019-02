Argélia: Chaló sobe ao terceiro lugar da Liga

O Paradou AC de Francisco Chaló parece imparável! A equipa de Argel deslocou-se, sexta-feira, a casa do MC Oran, no litoral mediterrâneo, tendo vencido na segunda maior cidade do país, por 2-0, com dois golos de Naidji, o melhor marcador da Liga argelina, agora com 16 golos apontados.Este triunfo faz a equipa do treinador português subir ao terceiro lugar de forma provisória e aguardar pelo resultado do MC Alger, com menos dois pontos, que defronta hoje o segundo classificado, JS Kabylie.ES Sétif, USM El Harrach, Olympique de Medea, JS Kabylie e MC Oran foram assim as mais recentes vítimas da equipa orientada por Francisco Chaló, que não sofreu qualquer golo nos últimos seis jogos. A última equipa a marcar ao Paradou AC foi o MC Alger. Já se passaram 585 minutos de jogo desde aí...São ainda o segundo melhor ataque, com 27 golos marcados.A próxima jornada dita uma receção, quarta-feira, ao CS Constantinois. As duas formações estão separadas por apenas um ponto: o Paradou AC tem 33, o CS Constantinois 32.