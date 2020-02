Argélia: Francisco Chaló empata em casa do terceiro

Francisco Chaló continua a somar bons resultados ao serviço dos argelinos do Paradou AC. Esta tarde, a equipa do treinador português empatou, a zero bolas, no terreno do JS Kabylie, 3.º classificado do campeonato.

O Paradou AC atravessa um excelente momento de forma, somando para o campeonato cinco vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas jornadas. Recentemente, o treinador português somou ainda mais dois excelentes resultados: 5-0 para a Taça da Argélia e um empate para a CAF, terminando a Fase de Grupos com 8 pontos, registo notável para uma equipa que se estreou na prova e que, nas rondas de acesso, eliminou o Kampala Capital City Authority FC (campeão ugandês), o CI Kamsar (Guiné Conacri) e ainda o superfavorito Sfaxien (Tunísia).