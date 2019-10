Argélia: Francisco Chaló soma e segue na CAF

Francisco Chaló continua a somar resultados positivos na CAF (prova equivalente às competições europeias de clubes) e este domingo foi ao Uganda empatar, a zero, diante do Kampala Capital City Authority FC, campeão local, em jogo relativo à 1° mão do playoff que dá acesso à fase de grupos.





O Paradou AC, em época de estreia na CAF, já deixou pelo caminho o CI Kamsar (Guiné Conacri) e o favorito Sfaxien (Tunísia). A 2° mão do playoff está marcada para o próximo domingo, dia 3 de novembro, na Argélia.