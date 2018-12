Argentina: Aldo Duscher vai treinar as reservas do Newells

Aldo Duscher vai ser o novo treinador da equipa de reservas do Newells. O antigo médio do Sporting, de 39 anos, já chegou a acordo com o clube argentino e, nas próximas horas, será oficialmente apresentado. Nesta nova etapa da sua carreira o ex-jogador contará com o apoio de Facundo Quiroga com quem chegou a jogar a Alvalade.Apesar da distância, os dois ex-jogadores mantêm uma relação próxima com o emblema leonino. No último ato eleitoral chegaram a apoiar publicamente o novo presidente, Frederico Varandas.