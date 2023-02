Argentina anuncia renovação com campeão do Mundo Lionel Scaloni

A Federação Argentina de Futebol anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato com Lionel Scaloni, selecionador campeão do Mundo, até 2026.O técnico argentino, de 44 anos, 'devolveu' o ceptro mundial à alviceleste que escapava já desde 1986. No Qatar'2022, conquistou a final, batendo a França nos penáltis.Scaloni está no banco da Argentina desde 2018. Desde então, conquistou também a Copa América e a Finalíssima.