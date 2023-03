Argentina: Boca Juniors dispensa treinador Hugo Ibarra

Hugo Ibarra já não é treinador do Boca Juniors, segundo noticia o jornal 'Olé'. O técnico, que enquanto jogador envergou a camisola do FC Porto, reuniu-se com os dirigentes dos xeneizes que decidiram pela sua saída imediata.O treinador argentino, de 48 anos, não estava a mostrar o rendimento desejado na equipa, apesar da conquista recente da Supertaça argentina. Há menos de duas semanas, a 15 de março, foi hospitalizado de urgência após sentir-se mal.Ibarra deixa a equipa de Buenos Aires com 36 encontros dirigidos, onde somou 20 vitórias, sete empates e nove derrotas. Estava ao comando do Boca desde 2022.