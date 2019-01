Argentina: Boca Juniors sonha com o regresso de Nico Gaitán

Praticamente um mês depois da final de Libertadores perdida com o rival River Plate, o Boca Juniors mexe-se no mercado em busca de soluções para reforçar o plantel e, segundo o 'Olé', um dos alvos é Nico Gaitán, antigo jogador do Benfica que foi formado no emblema xeneize. De acordo com este diário, essa intenção foi demonstrada por Nicolás Burdisso junto da equipa de representação do jogador de 30 anos, que atualmente representa os chineses do Dalian Yifang.Ainda assim, a intenção dos argentinos esbarra na vontade do jogador, que por agora, segundo fonte próxima deste, "está muito cómodo na China", país no qual aufere um salário milionário e onde pretende afirmar-se. Gaitán, refira-se, tem contrato com o clube asiático até final da temporada 2019/20.De resto, apesar da aparente nega de Gaitán, Burdisso está no mercado em busca de outros reforços, surgindo no topo da lista nomes como Marcos Rojo, Walter Kannemann, Ever Banega ou Leo Paredes.