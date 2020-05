Argentina dá por terminada época e equipa de Maradona foge à descida: «É uma nova mão de Deus»

A federação argentina deu por terminada a época, medida que evitou a descida do Gimnasia, treinado por Maradona.





"É uma nova mão de Deus", disse o ídolo argentino, numa referência ao famoso golo a Inglaterra no Mundial’86."Hoje, porém, peço a essa mão que acabe com esta pandemia para que as pessoas possam ter de volta as suas vidas, saudáveis e felizes. Quero deixar bem claro que não comemoramos a suspensão da temporada e nem o facto de não haver descidas. Queríamos estar em campo. Nós e os adeptos a celebrar o trabalho realizado, o caminho que percorremos", afirmou o astro argentino ao jornal 'Clarín'.