Argentina: Jogador do Atlético Tucumán morre aos 22 anos depois de desmaiar no treino

O futebol colombiano e argentino estão de luto com a morte de Andrés Balanta, jovem médio de apenas 22 anos que se encontrava emprestado pelo Deportivo Cali aos argentinos do Atlético Tucumán.

De acordo com a imprensa colombiana, Andrés Balanta terá desmaiado durante a sessão matinal de treinos desta terça-feira, tendo sido transportado de urgência para Hospital Centro de Salud, em Tucumán. Já naquela unidade hospitalar, o jovem acabou por falecer.





Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta.



Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. pic.twitter.com/bwHWNrrk7h — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022

Até ao momento, a causa da morte permanece desconhecida.Através das redes sociais, o clube argentino veio lamentar a morte do ex-atleta. "O Atlético Tucumán lamenta confirmar o falecimento do futebolista colombiano Andrés Balanta. Abraçamos e acompanhamos com profundo respeito os seus familiares e amigos neste momento", pode ler-se.