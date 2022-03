Argentina: Pedro Caixinha oficializado no Talleres

Pedro Caixinha foi esta sexta-feira oficializado como treinador nos argentinos do Talleres. O técnico português, de 51 anos, vai orientar um emblema no campeonato das pampas pela primeira vez na carreira depois de algumas incursões no continente argentino.Caixinha teve como último clube orientado o Santos Laguna , de onde saiu em fevereiro deste ano. Antes, Caixinha já havia orientado o Rangers, Cruz Azul, Al-Shabab, União de Leiria, Nacional e Al-Gharafa. Sucede agora a Guillermo Hoyos.O treinador nascido em Beja que se torna o primeiro português a treinar na Argentina assinou por uma temporada com o Talleres, de Córdoba.Na Libertadores, já se sabe que haverá duelo português já que o Talleres saiu em sorte ao Flamengo de Paulo Sousa.