Fito Rinaudo, ex-jogador do Sporting de 31 anos, é reforço do Rosario Central. O médio sai do Gimnasia La Plata, mas mantém-se na Argentina. "A decisão está tomada e quero sair a bem do clube", revelou, em declarações à rádio La Redonda, e ainda acrescentou: "Sair não estava nos planos, mas o clube necessita de vender e toca-me a mim dar este passo com toda a dor do Mundo."