O Talleres somou a terceira derrota seguida este domingo no terreno do Argentinos Juniors. A formação de Córdoba, orientada pelo português Pedro Caixinha, perdeu por 2-1 e segue no 14º e último lugar da liga argentina, com cinco pontos.Os visitantes até marcaram primeiro, aos 7 minutos, por Girotti.Martino, na própria baliza, fez o 1-1 aos 20 minutos. No segundo tempo, Gabriel Ávalos faturou o 2-1 final no encontro da 10ª jornada.Em cinco encontros oficiais, Caixinha soma um triunfo e quatro desaires pelo Talleres.