Argentina vence mas Messi critica árbitro: «Parece que faz de propósito»

A Argentina venceu o Peru, por 1-0, em jogo a contar para a qualificação para o Mundial’2022. Contudo, apesar da vitória da seleção alviceleste, que continua invicta nesta qualificação e está muito próxima de carimbar a passagem à fase final do Mundial, o capitão e estrela da comitiva, Lionel Messi, não poupou nas criticas ao árbitro da partida.





O avançado do PSG, após terminar o encontro, fez uma publicação na rede social Instagram a parabenizar a equipa pelo trriunfo perante condições complicadas e fez ainda questão de criticar o árbitro brasileiro Wilton Pereira.Na publicação podia ler-se: "Partida dura, difícil de jogar. Muito vento, eles [peruanos] todos atrás, deixando pouco espaço. O árbitro sempre que nos dirige faz o mesmo, parece que faz de propósito. Mas, bem, três pontos importantes que nos aproximam do objetivo."O número 10 da argentina não explicou a razão do descontentamento, porém as polémicas foram muitas durante o encontro. O juiz da partida chegou a assinalar um penálti a favor do Peru, que gerou muitas críticas pelo lado argentino, porém não teve impacto no encontro, pois Yotún acertou na barra da baliza.As polémicas entre Messi e o árbitro Wilton Sampaio já têm historial. O mesmo juiz apitou a partida da seleção alviceleste em julho passado, frente ao Equador, e o argentino reclamou com o árbitro ao afirmar que este atrapalhou o ritmo de jogo.