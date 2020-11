Argentina venceu no Peru e reforça segundo lugar

A Argentina reforçou na terça-feira o segundo lugar da zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2022, ao vencer por 2-0 no Peru, no encontro que encerrou a quarta jornada.

Em Lima, os comandados de Lionel Scaloni, que vinham de um dececionante empate caseiro com o Paraguai (1-1), resolveram o encontro na primeira meia hora, com tentos de Nicolás González, aos 17 minutos, e Lautaro Martínez, aos 28.

González inaugurou o marcador com um pontapé colocado de pé esquerdo, depois de assistido por Giovani Lo Celso, como no tento aos paraguaios, e Lautaro finalizou com mestria, fintando Galesi e atirando para a baliza deserta, após passe de Leandro Paredes.

A formação 'albi-celeste' esteve, depois, sempre mais perto do terceiro golo do que os peruanos do primeiro, num jogo em que Lionel Messi, que iniciou a jogada do segundo tento, esteve muito desafinado na hora de atirar à baliza.

O benfiquista Otamendi voltou a ser titular no centro da defesa dos argentinos, vendo o amarelo aos 60 minutos.

Com 10 pontos, face a três vitórias e um empate, a Argentina segue apenas atrás do Brasil, que manteve o pleno de triunfos, ao vencer por 2-0 na deslocação ao Uruguai, que jogou com 10 desde os 71 minutos, por expulsão de Cavani.

Arthur, aos 34 minutos, e Richarlison, aos 45, marcaram os tentos dos 'canarinhos', que tiveram o benfiquista Everton a partir dos 70.

Nos uruguaios, o também benfiquista Darwin Núñez, titular no lugar de Luis Suárez, que acusou positivo à covid-19, jogou os 90 minutos e poderia ter marcado logo aos cinco, num violento remate à barra, que Ederson não podia parar.

No terceiro posto, atrás de brasileiros e argentinos, segue o Equador, que somou o terceiro triunfo consecutivo, ao golear em casa a Colômbia, de Carlos Queiroz por 6-1.

Robert Arboleada, aos sete minutos, e Ángel Mena, aos nove, Michael Estrada, aos 32, e Xavier Arriaga, aos 39, colocaram os locais a golear por 4-0, com Queiroz a substituir de imediato quatro jogadores, entre os quais os portistas Uribe e Luis Díaz.

Em 'cima' do intervalo, aos 45+1 minutos, James Rodríguez ainda reduziu, de penálti, mas o Equador acabou por retomar o caminho da goleada, com tentos de Plata, que entrou aos 32, marcou aos 78 e viu o vermelho aos 80, e Pervis Estupiñán, aos 90+1.

O quarto posto, com seis pontos - os mesmos do Uruguai, que é quinto -, é ocupado pelo Paraguai, que manteve a invencibilidade, mas foi surpreendentemente 'empatado' em casa pelo Bolívia (2-2).

Ángel Romero, aos 19 minutos, de penálti, e Gustavo Gómez, aos 66, marcaram para o Paraguai e, pelo meio, Marcelo Moreno, aos 41 minutos, e Boris Cespedes, aos 45, faturam para os bolivianos, que nunca tinha pontuado fora nas eliminatórias.

O Chile caiu para sexto e a culpada foi a Venezuela, de José Peseiro, que ganhou nova 'vida', ao bater em casa 'La Roja', por 2-1, num embate em que marcou cedo, aos nove minutos, por intermédio de Luis Del Pino.

Aos 15 minutos, o 'inevitável' Arturo Vidal ainda empatou, apontando o seu quarto tento nas eliminatórias, mas, aos 81, a grande 'estrela' dos locais, o avançado Salomón Rondon, deu o triunfo ao 'onze' de Peseiro, aos 81 minutos.

Com o 1-6 no Equador, a Colômbia caiu para sétima, com os mesmos quatro pontos dos chilenos, com a Venezuela a subir para o oitavo posto, com três, à frente de Peru (nono) e Bolívia (10.ª), que somam apenas um.