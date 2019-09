Argentino Héctor Cúper deixa cargo de selecionador do Uzbequistão

O argentino Héctor Cúper deixou o cargo de selecionador de futebol do Uzbequistão por "mútuo acordo", informou, esta segunda-feira, a federação daquele país.





A saída do treinador, de 63 anos, acontece na sequência da derrota sofrida (2-0) frente à Palestina, referente à qualificação para o Campeonato do Mundo, do Catar, em 2022, conseguindo um total de sete triunfos em 17 encontros desde que assumiu o comando dos uzbeques em 2018.Além do Uzbequistão, Cúper liderou as seleções do Egito e da Geórgia e clubes como o Inter de Milão, Valência e Maiorca.