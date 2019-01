Argentino 'Tata' Martino nomeado selecionador do México

O argentino Gerardo 'Tata' Martino, ex-treinador do Barcelona, foi nomeado selecionador do México com o objetivo de levar os 'aztecas' aos quartos de final do Mundial2022, no Qatar, anunciou esta segunda-feira a Federação mexicana de futebol."Há um postulado de trabalho, de compromisso e de honestidade. Agora, estou focado no objetivo de chegar aos quartos de final do Mundial, mas, antes, temos de definir um sistema de jogo e uma ideia diretriz claros", disse o novo selecionador do México.'Tata' Martino, de 56 anos, foi selecionador do Paraguai entre 2007 e 2011, da Argentina entre 2014 e 2016 e do Barcelona na época 2013/14, um dos dez clubes que já orientou.No Mundial2018, então orientados pelo treinador colombiano Juan Carlos Osorio, os mexicanos foram eliminados nos oitavos de final pelo Brasil, que venceu por 2-0.